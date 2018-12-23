Yer bulmak imkansız! Akın ettiler

Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler eğlenmek için Uludağ'a akın etti. Uludağ'da yer bulmak imkansız hale gelirken yoğun sis olmasına rağmen pistler doldu taştı. Teleferik ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu. "Oteller bölgesi"ne gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti.
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