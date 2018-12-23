Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yer bulmak imkansız! Akın ettiler

    Yer bulmak imkansız! Akın ettiler

    Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Oteller yüzde yüz dolarken, pistlerde adım atacak yer kalmadı.

    İHA
    23.12.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:
    1 / 8
    Yer bulmak imkansız Akın ettilerNext

    Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler eğlenmek için Uludağ'a akın etti. Uludağ'da yer bulmak imkansız hale gelirken yoğun sis olmasına rağmen pistler doldu taştı. Teleferik ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu. "Oteller bölgesi"ne gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti.

    Etiketler: Kar yağışı , Otel , Tatil , son dakika

    En Yeni Foto Galeriler

    Yer bulmak imkansız! Akın ettiler

    Yer bulmak imkansız! Akın ettiler

    Katledilen İskandinav turistler için anma

    Katledilen İskandinav turistler için anma

    Kayıptı, bakın nerede ortaya çıktı! Alper Potuk...

    Kayıptı, bakın nerede ortaya çıktı! Alper Potuk...

    Giyeceği formayı açıkladı! Tolgay Arslan...

    Giyeceği formayı açıkladı! Tolgay Arslan...

    F.Bahçe'nin yıldızı kesik yedi! İlk 11'de yok...

    F.Bahçe'nin yıldızı kesik yedi! İlk 11'de yok...

    Anan iyi ki doğurmuş seni!

    Anan iyi ki doğurmuş seni!

    Arda Turan'a büyük tepki

    Arda Turan'a büyük tepki

    Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Teodosic geliyor...

    Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Teodosic geliyor...

    Ülkenin en şanslıları! Herkes onları konuşuyor

    Ülkenin en şanslıları! Herkes onları konuşuyor

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.