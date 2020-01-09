Yenidoğan döneminde en sık yapılan 10 hata

Hata: Sarılığı önlemek için şekerli su içirmek Doğrusu: Bu bilginin hiçbir tıbbi temeli yok aslında. Üstelik toplumdaki yaygın inanışın aksine şekerli su faydalı olmadığı gibi, nadiren de olsa su zehirlenmesine yol açabiliyor. “Her yeni doğan bebek sararabiliyor. Ne şekerli su ne de bebeği baştan ayağa sarı kıyafetler ve bezlerle sarmak buna engel olabilir” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar sözlerine şöyle devam ediyor: “Sarılık genellikle ilk 7 gün yükselişte oluyor ve her gün azalarak kayboluyor. İlk hafta bilurubin değeri doktor tarafından sıkı takip ediliyor. Kan beyin bariyerini geçebilecek değere ulaşırsa fototerapi uygulanıyor.”