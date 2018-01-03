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Yeniden moda olan siyah jean’lerle ne giymelisiniz?

Siyah jean’ler bu sezon adeta altın dönemlerini yaşıyorlar. Neredeyse her kombinin göz bebeği haline gelen bu jean’leri iyi kullanmak sizi stil sahibi yapmaya yetiyor. İşte siyah jean’lerinizle giyebileceğiniz süper tamamlayıcı seçenekler…

Kaynak: Doğan Burda
03.01.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:
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Bomber ceketlerNext

Bomber ceketler

Sokak giyiminin en iyi parçalarından iki şeyin bir araya gelmesi ortaya güzel bir tarz çıkarmaya yeterli. Bu kombinde olduğu gibi içinize bir sweat ya da kazak giyinip üzerine bir bomber ceket alın. Kolunuzda ise klasik bir çanta ve ayağınızda da nude bir çift sneakers ya da metalik tonlarda bir bot olsun.

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