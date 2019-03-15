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Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...
Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırıda 5 silah kullanıldığı da görülüyor. Brenton Tarrant isimli saldırgan, saldırıyı iki yıl önce planladığını belirtirken 70 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit etti!
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