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    Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...

    Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırıda 5 silah kullanıldığı da görülüyor. Brenton Tarrant isimli saldırgan, saldırıyı iki yıl önce planladığını belirtirken 70 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit etti!

    Hürriyet Haber
    15.03.2019 - 08:15 | Son Güncelleme:
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    Yeni Zelandada camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...Next

    Yeni Zelanda'da camiye saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

    Etiketler: cami , türk
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