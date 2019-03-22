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    Dünya canlı izledi! Hz. Muhammed'in bu sözünü söyledi

    Yeni Zelanda’nın Christchurch'deki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırasının ardından gelen ilk cuma günü, Müslümanlara destek için cuma ezanı, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.

    AA - Fotoğraflar: AA/AFP/Getty Images/Reuters/AP
    22.03.2019 - 08:09 | Son Güncelleme:
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    Dünya canlı izledi Hz. Muhammedin bu sözünü söylediNext

    Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta Cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: Brenton Tarrant

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