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Dünya canlı izledi! Hz. Muhammed'in bu sözünü söyledi
Yeni Zelanda’nın Christchurch'deki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırasının ardından gelen ilk cuma günü, Müslümanlara destek için cuma ezanı, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.
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