Dünya onu konuşuyor! Geçmişi herkesi şaşırttı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslümanlara sıcak yaklaşımlarıyla takdir topladı.
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