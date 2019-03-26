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    Dünya onu konuşuyor! Geçmişi herkesi şaşırttı

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in geçmişi şaşırttı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP/Instagram/Reuters/AA
    26.03.2019 - 10:59 | Son Güncelleme:
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    Dünya onu konuşuyor Geçmişi herkesi şaşırttıNext

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslümanlara sıcak yaklaşımlarıyla takdir topladı.

    Etiketler: DJ , Christchurch

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