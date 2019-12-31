Yeni yıla Thames Nehri’nde girmek, 10 sterlin

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, kutlamalar öncesinde yaptığı açıklamada, “Yeni yılı karşılamak için Thames Nehri’ndeki hava fişek gösterimizi izlemekten daha iyi bir yol olamaz. Tüm dünyaya Londra’nın ne kadar herkese açık bir kent olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.