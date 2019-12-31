Yeni yıla Thames Nehri’nde girmek, 10 sterlin

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyanın gözü, Avrupa’nın en büyük havai fişek gösterisinin yapılacağı Londra’ya çevrilecek. Başkentteki kutlamaların merkezi bu yıl da Thames Nehri kıyısındaki ünlü dev dönme dolap ‘London Eye’ olacak.
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Bir süredir restorasyonda olan dünyaca ünlü 160 yaşındaki saat kulesi Big Ben’in yeni yılı müjdeleyen çanlarının çalmasıyla başlayacak görsel şölende, 12 bin havai fişek ve 2 bin spot ışığı kullanılacak.
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Kutlamaların bütçesinin ise 2.3 milyon sterlin olduğu açıklandı. Havai fişek gösterisi Londra Belediyesi tarafından düzenleniyor.
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Önceki yıllarda gösteriyi izlemek için gelen kişilerin sayısının yarım milyonu aşması üzerine belediye güvenlik kaygısıyla etkinliği 2014’ten itibaren paralı hale getirdi. Gösteriyi izleyebileceğiniz alana girmek için 10 sterlin bilet parası ödemeniz gerekiyor. Eylül ayında satışa çıkarılan 103 bin bilet ise kısa bir sürede tükendi.
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Yılbaşı kutlamaları nedeniyle Londra’da sıkı güvenlik önlemleri alınırken, kutlama bölgesine çıkan yollar ve köprüler saat 14.00’ten sonra kademeli olarak trafiğe kapatılacak.
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Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, kutlamalar öncesinde yaptığı açıklamada, “Yeni yılı karşılamak için Thames Nehri’ndeki hava fişek gösterimizi izlemekten daha iyi bir yol olamaz. Tüm dünyaya Londra’nın ne kadar herkese açık bir kent olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.
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Milyonlarca kişinin sokaklarda olacağı kutlamalar dolayısıyla tüm toplu taşıma araçları 23.45’ten sabah 04.30’a kadar ücretsiz olacak.