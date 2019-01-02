Yeni yıla böyle girdi

Genç şarkıcı Dua Lipa, yeni yıla sevgilisi Isaac Carew ile birlikte Miami'de girdi. Sarı bikinisiyle görüntülenen Dua Lipa, uzun uzun güneşlendi. Bir ara cep telefonuyla ilgilenen Lipa, daha sonra da kırmızı plaj elbisesini giyerek havuz başından ayrıldı.
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