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Yeni yıla böyle girdi

Genç şarkıcı sevgilisiyle birlikte 2019'u böyle karşıladı.

Hürriyet Haber
02.01.2019 - 09:49 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla böyle girdiNext

Genç şarkıcı Dua Lipa, yeni yıla sevgilisi Isaac Carew ile birlikte Miami'de girdi. Sarı bikinisiyle görüntülenen Dua Lipa, uzun uzun güneşlendi. Bir ara cep telefonuyla ilgilenen Lipa, daha sonra da kırmızı plaj elbisesini giyerek havuz başından ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Etiketler: Dua Lipa , isaac carew , Miami

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