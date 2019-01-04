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Yeni yıl tatilinde deniz kızı oldu

Ünlü oyuncu bir yandan dinlendi bir yandan da sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

Hürriyet Haber
04.01.2019 - 14:50 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl tatilinde deniz kızı olduNext

 52 yaşındaki Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yeni yılı anavatanında çıktığı tatilde karşıladı. Ailesiyle birlikte çıktığı tatilde hem dinlenip denizin tadını çıkaran Salma Hayek bir yandan da sosyal medyada poz poz fotoğraf ve video paylaştı.

BACKGRID UK

Etiketler: salma hayek , meksika , yeni yıl

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