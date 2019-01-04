Yeni yıl tatilinde deniz kızı oldu

52 yaşındaki Meksikalı oyuncu Salma Hayek, yeni yılı anavatanında çıktığı tatilde karşıladı. Ailesiyle birlikte çıktığı tatilde hem dinlenip denizin tadını çıkaran Salma Hayek bir yandan da sosyal medyada poz poz fotoğraf ve video paylaştı.
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