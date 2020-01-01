Yeni yıl mesajları ile 2020’nin ilk gününü kutlayın – 2020 günaydın mesajları





GÜNAYDIN MESAJLARI



Gerçekleşmeyen hayallerim için affettim gerçekleşenlere bin teşekkür. Anımsadıklarımın hiçbirinde yüzümü ekşitmeyeceğim,söz. Günaydın



Yeni yılın ilk günü 'Günaydın 2020'



Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlünüz neyin özlemini çekiyorsa yeni yıl sizlere onu getirsin…



2020 de daha çok aşk, daha çok müzik daha çok çocuk sesi, daha çok ağaç gölgesi, daha çok hayvan sevgisi , daha çok sağlık, daha çok başarı ve en çok da huzur bulsun her birimizi.