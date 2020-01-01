Yeni yıl mesajları ile 2020’nin ilk gününü kutlayın – 2020 günaydın mesajları
Yeni yıl mesajları 1 Ocak’ta da devam ediyor. 2020’ye dair duyguları ve dileklerini paylaşmak isteyenler, yeni yılın ilk sabahında günaydın ve yeni yıl mesajları paylaşımında bulunuyor. Sizler de yeni yıl mesajları ile 2020’nin ilk gününü kutlayın. İşte yeni yıl mesajları ve 2020 günaydın mesajları
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Yeni yılın ilk gününde de günaydın mesajları unutulmadı. Gece yarısında bu yana yeni yıl mesajları paylaşımında bulunan vatandaşlar, 1 Ocak sabahına ise günaydın mesajları ile başladı. İsterseniz sevgiliye isterseniz de arkadaşlarınıza iletebileceğiniz yeni yıl ve günaydın mesajları seçeneklerini derledik. Sizler de bunlardan birini seçerek dilediğiniz mecra üzerinden paylaşabilirsiniz.
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Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!
Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...
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Sevdiklerinizle birlikte mutluluğa yol alacağınız bir yıl dileriz. Hoş geldin 2020!
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...
Herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafa... Mutlu Yıllar
Umudun hep var olacağı yeni yılın, mutluluk, sağlık ve hayatınızda hep kazançlar getirmesi dileklerimizle.
Bir yılı daha acısı tatlısı ile geride bıraktık.
2020'ye girerken yeni yılda toplumsal barışı anlayışı ve saygıyı sağlayan bir ülke olmamız için ne gerekiyorsa herkes üstüne düşeni yapmalıdır.
Herkese şimdiden mutlu yıllar dilerim..
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GÜNAYDIN MESAJLARI
Gerçekleşmeyen hayallerim için affettim gerçekleşenlere bin teşekkür. Anımsadıklarımın hiçbirinde yüzümü ekşitmeyeceğim,söz. Günaydın
Yeni yılın ilk günü 'Günaydın 2020'
Dün rüya yarın hayaldir… Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlünüz neyin özlemini çekiyorsa yeni yıl sizlere onu getirsin…
2020 de daha çok aşk, daha çok müzik daha çok çocuk sesi, daha çok ağaç gölgesi, daha çok hayvan sevgisi , daha çok sağlık, daha çok başarı ve en çok da huzur bulsun her birimizi.
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Geceler, gündüz, karmaşa netlik, beklenen haberler en güzelinden müjde olsun gelsin duamdır. Günaydın...
Hayat sevgiyle başlar sevgiyi paylaşarak devam eder, iyi niyetler güzel yürekler mutlu sürprizler hayatınızdan eksik olmasın. Günaydın.
2020'nin en iyi tebrik anlarıyla gelmesini ve her şeyin sizin için mutluluk olmasını dilerim. Günaydın.
2020 tüm eski yıllardan ruhumuzda kalan acı hatıraları unuttursun güzel anıları ve mutluluğa, huzura açılan tüm güzel kapıları sonuna kadar açsın.. Her şey istediğiniz gibi olsun mutlu yıllar.
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Günaydın Bugün 365 sayfalık bir kitabın ilk sayfası. Güzel bir girizgâh yazın. Günaydın.
Her gün e bir yaprak sakla,
Her yaprağa bir öykü sığdır.
Mutluluk de adına...
Nice güzel öyküler seninle olsun. Günaydın.
Yeni yılın sabahına burda uyandığınızı düşünün.
Düşen kar'a ve poz veren ağaçlara "günaydın" diyorsunuz.