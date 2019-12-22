Yeni yıl hediyesi neler alınabilir? İşte yeni yıl hediye önerileri
Yeni yıl heyecanı Türkiye’nin dört bir yanını sardı. Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıl hazırlıkları günler öncesinden başladı. Kutlama planları yapan ve önümüzdeki yılın hedeflerini şimdiden koymaya başlayanlar bir yandan da yeni yıl hediyesi arayışında. Peki, yeni yıl hediyesi neler alınabilir? İşte yeni yıl hediye önerileri…
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Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşları hediye telaşı sardı. Çeşitli ritüelleri içerisinde barındıran yeni yılda en yaygın geleneklerden biri de hediyeleşmek. Özellikle okulda ve iş yerinde yaptıkları çekiliş sonucunda kendilerine çıkan kişiye hediye almak isteyenler, bir fikre ihtiyaç duyuyor. Peki, yeni yıl hediyesi neler alınabilir? İşte yeni yıl hediye önerileri…
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Son yıllarda klasikleşmiş bazı yeni yıl hediyeleri var. İşini şansa bırakmak istemeyenler için geleneksel yılbaşı hediyelerini derledik:
Yılbaşı Kar Küresi
Yeni yıl ruhunu yansıtan hediyelerin başında hiç kuşkusuz sevimli kar küreleri geliyor. Müzikli ve müziksiz alternatif kar küresi herkesin çok sevdiği bir masa süsü.
Yılbaşı Çorapları veya Ev Terlikleri
Kardan adam, Noel Baba ve kar tanesi temalı çoraplar veya ev terlikleri de en risksiz yeni yıl hediyelerinden biri. İster erkek isterseniz de kız arkadaşlarınız için bu alternatifi değerlendirebilirsiniz.
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Kişiye Özel Kupalar
Kişiye özel kupalar sadece yeni yıl hediyesi olarak değil, her özel günün kurtarıcı parçalarından. Arkadaşınızın isminden oluşan renkli kupalarla yeni yıl hediyenizi unutulmaz kılabilirsiniz.
Kişiye Özel Magnetler
Kişiye özel kupalar gibi magnetler de oldukça özel bir hediye. Arkadaşınız için anlamlı olan fotoğraflardan veya simgelerden oluşan mağnetnler uzdolabında, ofisinde, tüm metal yüzeylerinde kullanabilir.
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Yılbaşı Temalı Kaşkollar
Renk geyikli, kırmızılı-yeşilli kaşkollar da en tatlı yılbaşı hediyelerinden. Yılbaşı ruhunuzu yansıtan bu kaşkollarla sevdiklerinizin önce kalbini sonra içini ısıtabilirsiniz.