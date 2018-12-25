Yeni yıl hediyesi Brezilya kalçası

Noel ve yeni yıl tatili için İtalya'nın Milano kentine giden Rodrigo Alves, 2019'da şarkıcılık kariyerine ağırlık vereceğini söyledi. Hatta Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak gibi bir amacı bile var.
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