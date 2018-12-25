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Yeni yıl hediyesi Brezilya kalçası

Gösteri dünyasında "insan Ken Doll" olarak bilinen Rodrigo Alves, kendine yeni yıl hediyesi verdi.FOTOĞRAFLAR: BARCROFT MEDIA

Hürriyet Haber
25.12.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl hediyesi Brezilya kalçasıNext

Noel ve yeni yıl tatili için İtalya'nın Milano kentine giden Rodrigo Alves, 2019'da şarkıcılık kariyerine ağırlık vereceğini söyledi. Hatta Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak gibi bir amacı bile var.

FOTOĞRAFLAR: BARCROFT MEDIA

Etiketler: italya , brezilya kalçası

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