Yeni yaşını dostlarıyla kutladı!

ESRA Dermancıoğlu önceki akşam 50’nci yaşını kutladı. Nişantaşı’ndaki Delicatessen adlı mekânda yapılan kutlamaya ünlü oyuncunun sanatçı dostları Beren Saat, Gonca Vuslateri, Onur Büyüktopçu ve Boran Kuzum da katıldı.
ESRA Dermancıoğlu önceki akşam 50’nci yaşını kutladı. Nişantaşı’ndaki Delicatessen adlı mekânda yapılan kutlamaya ünlü oyuncunun sanatçı dostları Beren Saat, Gonca Vuslateri, Onur Büyüktopçu ve Boran Kuzum da katıldı.
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