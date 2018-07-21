Yeni yaÅŸÄ±na tropikal kutlama

Â 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n 22 Temmuz gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gelen Prens George, yarÄ±n 5 yaÅŸÄ±na girecek. Cambridge DÃ¼k ve DÃ¼ÅŸesi William ile Kate Middleton'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu olan Pren George'un yeni yaÅŸÄ± iÃ§in aile bu kez uzaklara, Ã§ok Ã¶zel bir adaya gidecek. Minik prensin yeni yaÅŸÄ± da o adada kutlanacak.
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