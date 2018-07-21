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Yeni yaÅŸÄ±na tropikal kutlama

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin torunu iÃ§in bu kez farklÄ± bir kutlama hazÄ±rlandÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
21.07.2018 - 10:07 | Son GÃ¼ncelleme:
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Yeni yaÅŸÄ±na tropikal kutlamaNext

Â 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n 22 Temmuz gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gelen Prens George, yarÄ±n 5 yaÅŸÄ±na girecek. Cambridge DÃ¼k ve DÃ¼ÅŸesi William ile Kate Middleton'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu olan Pren George'un yeni yaÅŸÄ± iÃ§in aile bu kez uzaklara, Ã§ok Ã¶zel bir adaya gidecek. Minik prensin yeni yaÅŸÄ± da o adada kutlanacak.

FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Pacific Coast, Reuters, AFP, AP, HÃ¼rriyet ArÅŸivÂ

Etiketler: prens george , kate middleton , prens william

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