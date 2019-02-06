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Yeni yaşına eski eşleri ile girecek

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
06.02.2019 - 10:08 | Son Güncelleme:
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Yeni yaşına eski eşleri ile girecekNext

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor.

Etiketler: Mehmet Ali Erbil doğum günü , Mehmet Ali Erbil eş

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