Yeni trend yavaş pişirme hakkında bilmeniz gereken 8 şey
Yavaş pişirme ve yavaş pişirici ABD’de son derece yaygın olan, son zamanlarda Türkiye’de de adını duymaya başladığımız bir mutfak tekniği. Bu kadar yaygın olmasının da haklı bir sebebi var. Zira yavaş pişiricilerde pişen yemekler çok lezzetli oluyor. Peki, daha geniş anlamda nedir bu yavaş pişirme tekniği ve yavaş pişiriciler? Sizler için yavaş pişirme ve yavaş pişiriciler hakkında tüm merak edilenleri mercek altına aldık…
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