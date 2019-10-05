Yeni sezonun en iyi 10 dizisi

Dizi dünyasında sonbahar hareketli başladı. Yenilerden hangisini izleyeceğimize karar vermenin zorluğu bir yana, müptelası olduklarımızın yeni bölümleri de aklımızı çeliyor. Peki Anne Hathaway, Jeremy Irons gibi oyuncularla güçlenen yelpazeden nelere öncelik vereceğiz? Uzman jürimize danıştık.
Elçin Yahşi Hürriyet Cumartesi yazarı Ceren Şehirlioğlu Hürriyet Pazar yazarı Ranini Ranini.tv kurucusu Burcu Özberk Oyuncu Melikşah Altuntaş Bant Mag. yazarı Umur Çağın Taş Oscarboy.com yazarı Tokyophonline TV eleştirmeni
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