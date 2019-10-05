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HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Yeni sezonun en iyi 10 dizisi

    Yeni sezonun en iyi 10 dizisi

    Dizi dünyasında sonbahar hareketli başladı. Yenilerden hangisini izleyeceğimize karar vermenin zorluğu bir yana, müptelası olduklarımızın yeni bölümleri de aklımızı çeliyor. Peki Anne Hathaway, Jeremy Irons gibi oyuncularla güçlenen yelpazeden nelere öncelik vereceğiz? Uzman jürimize danıştık.

    Hakan GENCE
    05.10.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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    Yeni sezonun en iyi 10 dizisiNext

    Elçin Yahşi Hürriyet Cumartesi yazarı
    Ceren Şehirlioğlu Hürriyet Pazar yazarı
    Ranini Ranini.tv kurucusu
    Burcu Özberk Oyuncu
    Melikşah Altuntaş Bant Mag. yazarı
    Umur Çağın Taş Oscarboy.com yazarı
    Tokyophonline TV eleştirmeni

    Etiketler: yeni sezon , tv

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