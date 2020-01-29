Son dakika haberler: Merakla bekleniyordu! Yeni Seat Leon resmen tanıtıldı

Leon hatchbackin boyutları 4.368 milimetre uzunluk, 1.800 milimetre genişlik ve 1.456 milimetre oldu. Halefine göre 86 milim daha uzayan Yeni Leon 16 milimetre daraldı ve 3 milimetre de daha alçak hale getirildi. Bu sayede daha spor görünüm kazandırılmak istendi.