Son dakika haberler: Merakla bekleniyordu! Yeni Seat Leon resmen tanıtıldı
Tasarımı yenilenen ve kaslı görünüme kavuşan Seat Leon led detaylarıyla dikkat çekiyor. Hybrid modeliyle de dikkat çeken Leon farklı motor kombinasyonlarıyla satılacak.
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2020 yılında Seat en çok tercih edilen otomobili olan Leon'u yeniledi. 4'üncü nesil yeni Seat Leon sevenlerinin merakını yüzünü göstererek giderdi.
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Yeni Leon'la birlikte kaslı görünüm öne çıkıyor.
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Leon hatchbackin boyutları 4.368 milimetre uzunluk, 1.800 milimetre genişlik ve 1.456 milimetre oldu. Halefine göre 86 milim daha uzayan Yeni Leon 16 milimetre daraldı ve 3 milimetre de daha alçak hale getirildi. Bu sayede daha spor görünüm kazandırılmak istendi.
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Yeni Leon'da bagaj hacmi 380 litre seviyesinde bulunuyor.
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Leon 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI motor seçenekleriyle satışa çıkacak. 1.0 ve 1.5 TSI motorlar hafif hybrid modelinde de bulunacak.
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Plug-in özelliğine sahip olacak olan hybrid modelde ise 1.4 TSI motor bulunacak.