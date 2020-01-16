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Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 10:36, /

Yeni hayata ilk bakış

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1UMUT OĞUZ

UMUT OĞUZ

Yeni hayata ilk bakış. 2 Nisan 2019

2ESİN YAĞMURDERELİ

ESİN YAĞMURDERELİ

Osman’sız #tbt olmaz eller hiç ayrılmayacak sandık kader.

3CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

Eskiden Kara Murat Şimdi Ak Murat

4DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Güne bir #tbt ile başlayalım o zaman

5HAKAN AYSEV

HAKAN AYSEV

Yaşamak: ümitli bir iştir, sevgilim, yaşamak: seni sevmek gibi ciddî bir iştir… Nazım Hikmet #tbt Floransa

6ÇİÇEK DİLLİGİL

ÇİÇEK DİLLİGİL

Senesi var.. O kadarlık #tbt.. Bazen bir tablonun içine düşüvermişsindir de haberin yoktur. İçindeymişim, yeşilmişim...

7LİDER ŞAHİN

LİDER ŞAHİN

Güldürme, güldürme!

8EMİR BENDERLİOĞLU

EMİR BENDERLİOĞLU

Bizim de şöyle kral bir #tbt’miz olmasın mı bugün

9Pakize Suda

Pakize Suda

10YONCA EVCİMİK

YONCA EVCİMİK

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