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Yeni evleneceklere ev kurma rehberi

Evlilik arifesinde olan çiçeği burnunda çiftler ve evini yenilemek isteyenler için alışverişe dair ipuçlarını, dekorasyona yönelik yaratıcı fikirleri ve adım adım yapılması gerekenleri sizin için derledik.

Kaynak: Doğan Burda Fotoğraflar: Alamy
28.02.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:
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Yeni evleneceklere ev kurma rehberiNext

Eviniz kira ise yapılacak olan masrafı minimuma indirerek mevcut olan düzenin üzerinde ufak renovasyon formülleri oluşturmak, yeni evlenecek olan bir çift için bütçe ve zaman açısından tasarruf sağlayacak bir çözüm yaratacaktır. Öncelikle bir alışveriş listesi oluşturmalı, eşyalarınızı koyacağınız yerlerin ölçülerini de çok iyi hesaplamalısınız.

Etiketler: evlilik hazırlıkları , Yeni Evlenecekler , Alışveriş , Dekorasyon

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