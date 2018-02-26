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Yeni evinize alışmanın 22 yolu

Yeni eve taşınmak her zaman zor bir süreçtir. Özellikle de çıktığınız evi çok seviyorsanız, yeni gittiğiniz yerde bir süre yabancılık hissedebilirsiniz. Bu yabancılığı daha kolay atlatabilmek için yapabileceğiniz birkaç basit şey var.

Hürriyet Haber
26.02.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:
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YATAĞINIZI YAPINNext

YATAĞINIZI YAPIN

Bu, alet kutusunu çıkartıp parçaları bir araya getirmek demek olsa da yapın! En azından karyolayı kurmasanız bile yatağı yere koyarak yatağınızı uyumaya hazır hale getirebilirsiniz.

Etiketler: yeni ev , Dekorasyon , püf noktaları , ipuçları

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