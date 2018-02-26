Yeni evinize alışmanın 22 yolu

Yeni eve taşınmak her zaman zor bir süreçtir. Özellikle de çıktığınız evi çok seviyorsanız, yeni gittiğiniz yerde bir süre yabancılık hissedebilirsiniz. Bu yabancılığı daha kolay atlatabilmek için yapabileceğiniz birkaç basit şey var.
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