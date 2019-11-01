İkisine de yeni elbise yok!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Herkesin en yeni ve en güzel kıyafetlerini giyip gideceği o özel günde Kate Middleton ve Meghan Markle, eski bir elbiseyle yetinmek zorunda kalacaklar!
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Milyonlarca kadın tarafından "stil ikonu" olarak takip edilen İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Meghan Markle ve Kate Middleton, tüm dünyanın takip edeceği o özel günde olabildiğince sade görünüp dikkat çekmemeye çalışacak.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice ile nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi, önümüzdeki yıl evlenecekler. Gelin, dünyanın en çok takip edilen kraliyet ailelerinden birine mensup olunca bütün dünya da bu töreni izleyecek.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Törende en az gelin kadar ilgi çekecek iki kişi daha olacak. Prens William'ın eşi Kate Middleton ile Prens Harry'nin eşi Meghan Markle. Herkes en az gelinlik kadar onların da ne giydiğini inceleyip hem beğeni hem eleştiri yağmuruna tutacak.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Ama o gün her iki düşes de eski yani daha önce giydikleri bir kıyafeti giymek zorundalar. Çünkü bu ailede bir kural. Nedeni de gelini gölgede bırakmamak, hatta tam tersine gelinin gölgesinde kalmak.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Kraliyet ailesi ve gelenekleri konusunda uzman bir gazeteci olan Camilla Tominey, katıldığı bir TV programında, hem Middleton'ın hem de Markle'ın düğünde daha önce giydikleri bir elbiseyi giyeceklerini bunun bir aile geleneği olduğunu söyledi.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Tominey "Hepimizin gözü Kate ve Meghan'da olacak. Çünkü her ikisi de daha önce başka bir etkinlikte giydikleri elbiselerden birini giyecekler" dedi.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Camilla Tominey bunun bir gelenek olup olmadığı sorusuna da "Evet. Çünkü burada amaç gelini gölgede bırakmamak. Dikkatin gelinin üzerinden kendi üzerlerine kaymasını engellemek" diye konuştu.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Kate Middleton, Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde daha önce giydiği bir elbiseyi giymişti.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Birçok kişi bunu Düşes'in üçüncü bebeğini yeni dünyaya getirmesine ve doğum sonrası depresyonuna bağlamıştı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Düşes, kendi kardeşi Pippa Middleton'ın düğününde bile çizgileri güzel fakat rengi soluk ve çok fazla göz alıcı olmayan bir kıyafet tercih etmişti.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Bu arada tüm bu kıyafetlerin ünlü modacıların imzasını taşıdığını da ekleyelim.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK
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Middleton, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde de daha önce defalarca giydiği bir modelin farklı bir rengini giydi.