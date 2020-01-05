Yeni ehliyet alanlar dikkat! İşte acemi şoförlerin kullanacağı araçlar

Ehliyetini yeni almış, araba kullanmayı öğrenen kişiler her zaman temkinli olmaya çalışırlar. Trafikte pratik davranamadıkları için de tedirgin araç kullanımında bulunurlar.



Bu sebeple başlarına bazı küçük kazalar gelebiliyor. Yokuşta geri kaydırma, takip mesafesini ayarlayamama, dönüşlerde sağ ya da sol tarafı vurma, kalkışlarda stop ettirme, lastikleri ve jantı kaldırıma vurma gibi problemler acemilik atılana kadar oluyor.