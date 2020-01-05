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Otomobil
Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 22:56, /

Yeni ehliyet alanlar dikkat! İşte acemi şoförlerin kullanacağı araçlar

Trafiğe yeni çıkacak olanlar acemiliklerini atmak için ucuz ve küçük araç arayışına giriyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Ehliyetini yeni almış, araba kullanmayı öğrenen kişiler her zaman temkinli olmaya çalışırlar. Trafikte pratik davranamadıkları için de tedirgin araç kullanımında bulunurlar.

Bu sebeple başlarına bazı küçük kazalar gelebiliyor. Yokuşta geri kaydırma, takip mesafesini ayarlayamama, dönüşlerde sağ ya da sol tarafı vurma, kalkışlarda stop ettirme, lastikleri ve jantı kaldırıma vurma gibi problemler acemilik atılana kadar oluyor.

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Bununla birlikte aracın mekanik aksamına ilişkin de bilinçsiz davranışlar nedeniyle zarar verme ihtimali ortaya çıkıyor. Özellikle debriyaj ve fren sisteminde çok erken yıpranmalar görülebiliyor.

Bunlardan dolayı acemiler ilk arabalarını alırken ucuz olanı tercih ediyor. Hem parça fiyatı hem de model olarak eski olmalarından dolayı oluşacak hasarlardan dolayı üzüntünün boyunu artmıyor.

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İşte acemilerine masraf çıkartmayacak arabalar

Chevrolet Aveo

2007 model

25 bin lira

4

Citroen C3

2005 model

23 bin lira

5

Dacia Sandero

2010 model

30 bin lira

6

Fiat Punto

2006 model

26 bin lira

7

Ford Fiesta

2004 model

27 bin lira

8

Honda City

2007 model

33 bin lira

9

Hyundai Getz

2006 model

27 bin lira

10

Nissan Micra

2006 model

36 bin lira

11

Opel Corsa

2005 model

31 bin lira

12

Peugeot 206

2006 model

23 bin lira

13

Renault Clio

2004 model

30 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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