Yeni ehliyet alanlar dikkat! İşte acemi şoförlerin kullanacağı araçlar

Ehliyetini yeni almış, araba kullanmayı öğrenen kişiler her zaman temkinli olmaya çalışırlar. Trafikte pratik davranamadıkları için de tedirgin araç kullanımında bulunurlar.
Bu sebeple başlarına bazı küçük kazalar gelebiliyor. Yokuşta geri kaydırma, takip mesafesini ayarlayamama, dönüşlerde sağ ya da sol tarafı vurma, kalkışlarda stop ettirme, lastikleri ve jantı kaldırıma vurma gibi problemler acemilik atılana kadar oluyor.
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Bununla birlikte aracın mekanik aksamına ilişkin de bilinçsiz davranışlar nedeniyle zarar verme ihtimali ortaya çıkıyor. Özellikle debriyaj ve fren sisteminde çok erken yıpranmalar görülebiliyor.
Bunlardan dolayı acemiler ilk arabalarını alırken ucuz olanı tercih ediyor. Hem parça fiyatı hem de model olarak eski olmalarından dolayı oluşacak hasarlardan dolayı üzüntünün boyunu artmıyor.