Yeni düşman: Gluten!

Peki bu tercih daha az kilo almayı sağlamanın yanında aynı zamanda daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olabilir mi?Eğer ciddi bir gluten alerjiniz varsa ve &ccedil;&ouml;lyak hastasıysanız glutenli yiyecekleri ağzınıza bile s&uuml;rmemeniz gerekiyor.Bu hastalarda gluten i&ccedil;eren her gıda şiddetli ishal, gaz, karın ağrısı, yorgunluk, uzun vadede de kilo kaybı, kansızlık, bitkinlik gibi belirtilere sebep oluyor.Diğer taraftan bazı kişilerde glutene karşı alerji değil de bir duyarlılık durumunun olması da muhtemel.Bu kişiler gluteni azalttıklarında &ouml;demlerinin, gaz ve şişkinliklerinin azaldığını, eklem, kas ağrılarının hafiflediğini, uykularının iyileştiğini, yorgunluklarının neredeyse yok denecek d&uuml;zeye geldiklerini s&ouml;yl&uuml;yorlar.Glutenli mi glutensiz mi?Peki kimdir, nedir, neyin nesidir bu &ldquo;yeni d&uuml;şman&rdquo; yani &ldquo;gluten&rdquo;?Gluten, tahıl grubu yiyeceklerde bulunan bir protein. Bu nedenle gluteni azaltmak ya da kesmek, buğday, arpa ve &ccedil;avdardan yapılmış her t&uuml;rl&uuml; besine veda etmek anlamına da geliyor. Peki, ne yapmalı?Yanıtım &ouml;zetle şu: &Ccedil;&ouml;lyak hastalığı dışında gluten t&uuml;ketiminin sağlığa herhangi bir zararı olduğuna dair hi&ccedil;bir net ve a&ccedil;ık bilimsel kanıta sahip değiliz.Diğer taraftan glutensiz veya daha az glutenli beslenerek de daha sağlıklı bir hayat s&uuml;rmek m&uuml;mk&uuml;n.Gluteni azaltınca &ouml;demi, gazı, şişkinliği, hatta eklem ağrıları azalan hastalarım oldu.Ama bir konu var ki o da &ouml;nemli. Tahıl &uuml;r&uuml;nlerini kesmenizin, daha az posa, folik asit, tiamin, demir, kalsiyum anlamına da geleceğini bilmelisiniz.Eğer gluten i&ccedil;eren &uuml;r&uuml;nler (ekmek, fırın pastane &uuml;r&uuml;nleri, kısacası her t&uuml;rl&uuml; tahıl &uuml;r&uuml;n&uuml;) kesildiğinde kendinizi daha iyi hissediyorsanız, daha zinde, daha sağlıklı buluyorsanız, &ouml;demlerinizin, ağrı sızılarınızın, yorgunluklarınızın azaldığını fark ediyorsanız gluteni sınırlı bir hayatı siz de deneyebilirsiniz.Gluten hassasiyetinin 10 işaretiAşırı gluten y&uuml;k&uuml; sadece bağırsaklarımızı değil, daha pek &ccedil;ok doku ve organımızı rahatsız edebiliyor. Sadece &ldquo;&ccedil;&ouml;lyak hastalığı&rdquo;na değil, &ldquo;gluten duyarlılığı&rdquo; ile farklı pek &ccedil;ok sağlık sorununa sebep olabiliyor. Glutene duyarlılığın ilk 10&rsquo;unda şu işaretler var:1- Hazımsızlık2- Gaz ve karın ağrısı3- Halsizlik4- İshal5- Kas ve eklem ağrıları6- Tekrarlayan aft atakları, ağız yaraları7- Dilde ağrılı şişme8- İştahsızlık9- Depresif bir ruh hali10- Bulantı ve mide ağrılarıİyot eksikliğinin 6 m&uuml;him nedeniİyot eksikliği &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yılın sık konuşulan sağlık konularından biri olacak. Peki, neden ve nasıl eksiliyor? İlk akla gelen şunlar: &loz; Yiyecek ve i&ccedil;eceklerle yeteri kadar iyot kazanamamak.&loz; Sigara i&ccedil;mek.&loz; Flor&uuml;rl&uuml; diş macunları ve klorlu sular.&loz; Selenyum eksikliği.&loz; Hamilelik.&loz; Lahana, karnabahar gibi guatrojen gıdaları aşırı t&uuml;ketmek. (Bu zor bir ihtimal ama yine de aklınızda olsun.)Kafein performansı artırır mı?Kimimiz daha &ccedil;ok odaklanmak, daha &ccedil;ok uyanık kalmak, daha &ccedil;ok performans kazanmak, kimimiz de bedensel performansımıza tepe yaptırmak i&ccedil;in &ccedil;ay-kahve i&ccedil;ip kafeinden faydalanmaya &ccedil;alışırız.Kafein bu nedenle doğal bir doping gibi de değerlendirilebilir. Peki egzersiz yapanlara kafeinin bir katkısı olabilir mi?Uzmanlar &ldquo;Evet, olabilir&rdquo; diyor ve ekliyor: Egzersizden hemen &ouml;nceki 30 dakika i&ccedil;inde bedene y&uuml;klenen makul miktarda kafein hem egzersizin verimini, egzersizle yağ kaybını artırıyor, hem de egzersiz sonrası hissedilen ağrıları azaltıyor.İyot zengini besinler &loz; Balık ve diğer deniz &uuml;r&uuml;nleri&loz; Ispanak&loz; Şalgam&loz; Pazı&loz; Sarımsak&loz; Kurufasulye &loz; &Ccedil;ilek &loz; Yoğurt-s&uuml;t-peynir