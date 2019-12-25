Osman MÜFTÜOĞLU 25 Aralık 2019 - 08:00, 25 Aralık 2019 - 07:31

Yeni düşman: Gluten!

Glutensiz diyetler popüler beslenme modellerinden biri olarak benimseniyor. Çölyak hastası olsun olmasın çoğu insan ya glutensiz besleniyor ya da gluteni sınırlı şeyler yiyip içmeye çalışıyor.

Osman MÜFTÜOĞLU osmanmuftuoglu55@gmail.com Yazdır

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