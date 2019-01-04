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Kral kızlarını bile beşe katladı

Prens Harry ile geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Meghan Markle, sadece bir yıl içinde kelimenin tam anlamıyla "para saçtı." Belki evlilik yoluyla "Düşes" unvanı aldı ama doğuştan prenses olanları bile çok geride bıraktı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS, AVALON

Hürriyet Haber
04.01.2019 - 13:34 | Son Güncelleme:
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Kral kızlarını bile beşe katladıNext

Öyle ki yakında ilk bebeğini dünyaya getirecek olan Meghan Markle, sadece eltisi Kate Middleton'ı geride bırakmakla kalmadı; Avrupa'nın 'doğuştan mavi kanlı' kraliyet ailesi kadınlarını da 'beşe katladı.'

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOS, AVALON

Etiketler: kate middleton , kraliyet ailesi

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