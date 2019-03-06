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Yeni dudaklarla ilk gece gezmesi

Ünlü şarkıcı kalınlaştırdığı dudaklarıyla ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

Hürriyet Haber
06.03.2019 - 10:10 | Son Güncelleme:
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Yeni dudaklarla ilk gece gezmesiNext

Geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Lewis Hamilton ile evde çektikleri yatak odası görüntülerinin internete sızmasıyla zor anlar yaşayan Nicole Scherzinger, Londra'da çıktığı gece gezmesinde görüntülendi.

BACKGRID UK 

Etiketler: nicole scherzinger , lewis hamilton , londra

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