Yeni dudaklarla ilk gece gezmesi

Geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Lewis Hamilton ile evde çektikleri yatak odası görüntülerinin internete sızmasıyla zor anlar yaşayan Nicole Scherzinger, Londra'da çıktığı gece gezmesinde görüntülendi.
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