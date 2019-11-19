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Televizyon
19 Kasım 2019 - 10:35,

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı: MasterChef son bölümde kim kazandı?  

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde kıyasıya bir mücadele vardı. Haftanın ilk gününe hızlı bir başlangıç yapan MasterChef yarışmacıları, önce kaptanlık ardından ödül mücadelesi verdi. MasterChef yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. Peki, MasterChef son bölümde kim kazandı? Yeni bölümde neler yaşanacak?

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MasterChef Türkiye 18 Kasım 2019 bölümünde oynanan kaptanlık oyunu için şefler yarışmacılardan lahmacun yapmasını istedi. Yapılan puanlamanın ardından, haftanın takım kaptanı belli oldu. Kaptan olan isim karşı takımın kaptanını belirleme hakkı elde ederek üstünlük sağladı. Peki, MasterChef son bölümde kaptanlık yarışının galibi kim oldu?

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MasterChef Türkiye 18 Kasım 2019 bölümünde oynanan kaptanlık oyunu için şefler yarışmacılardan lahmacun yapmasını istedi. Yapılan puanlamanın ardından, haftanın takım kaptanı belli oldu. Kaptan olan isim karşı takımın kaptanını belirleme hakkı elde ederek üstünlük sağladı. Peki, MasterChef son bölümde kaptanlık yarışının galibi kim oldu?

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MasterChef'in 18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde en iyi lahmacunu yaparak takım kaptanı olan isim Alican oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican, kırmızı takımı olarak Batuhan'ı seçti.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanı olan Alican bu haftanın takımları belirledi. Alican mavi takıma Cemre, Yasin, Ekin'i ve Kıvanç'ı seçti.

Batuhan ise kırmızı takıma Suna'yı, Güzide'yi Rıfat'ı aldı.

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım 2019 bölümündeki ödül oyununda, kural ihlali yapar Rıfat'ı yakalayan Mehmet Şef başarılı yarışmacıya 5 dakika cezası verdi. Mavi takımın kaptanı olan Alican, kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı belirledi ve iki takım kaptanlarıda, takımlarında yarışmalarını istedikleri yarışmacıları seçti. Bir ilk yaşanarak heyecan dolu mücadelenin kazananı hem mavi takım hem kırmızı takım oldu.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında... Kırmızı ve mavi takım Ankara'da bir AVM'de sevenleriyle buluşuyor. Bu kez yemeklerini gelen ziyaretçiler için hazırlayacaklar...

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Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA /