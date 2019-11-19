Yeni bölüm fragmanı yayınlandı: MasterChef son bölümde kim kazandı?  

MasterChef'in 18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde en iyi lahmacunu yaparak takım kaptanı olan isim Alican oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican, kırmızı takımı olarak Batuhan'ı seçti.



TAKIMLAR BELLİ OLDU



Mavi takım kaptanı olan Alican bu haftanın takımları belirledi. Alican mavi takıma Cemre, Yasin, Ekin'i ve Kıvanç'ı seçti.



Batuhan ise kırmızı takıma Suna'yı, Güzide'yi Rıfat'ı aldı.