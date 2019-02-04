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Yeni askerlik yasası ne zaman çıkacak? Tek tip askerlikte son gelişmeler
Yeni askerlik sistemi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde birçok vatandaşın yakından takip ettiği konular arasında yer alan yeni askerlik yasası hakkında en güncel açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, tek tip askerlik olarak da gündemde yer alan yeni askerlik sistemi için yasa ne zaman çıkacak? İşte, o konu güncel bilgiler
Yeni askerlik sistemi için Mili Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili şunları ifade etti:
"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız."
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