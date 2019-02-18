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    Yeni askerlik sistemi için ön lisans mezunları için yedek astsubaylık müjdesi

    Askerlik çağına gelen vatandaşların merakla araştırdığı yeni askerlik sistemi için önemli gelişmeler aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı yeni askerlik sistemi hakkında detaylar dün gündeme geldi. Lise, ilkokul ve ortaokul mezunlarının 6 aylık askerlik görevi sonrası vatani hizmetlerini tamamlayabileceği sistemde, maaşlı askerlik de gündemde yer alıyor. İşte, kalıcı bedelli askerlik sisteminin detaylarının da açıklandığı o detaylar

    Hürriyet Haber
    18.02.2019 - 09:38 | Son Güncelleme:
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    Yeni askerlik sistemi için ön lisans mezunları için yedek astsubaylık müjdesiNext



    Yeni askerlik sistemi hakkında en detaylı bilgi, 17 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen yeni askerlik düzenlemesinde kalıcı bedelli seçeneği ise önemli bir detay olacak. Sistem içerisine iki yıllık mezunların dahil olacağı yedek astsubaylık sisteminin de dahil edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen herkesin bedelli askerliğe başvurabileceğini ifade etti. İşte, tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlikte son gelişmeler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeler yer verdi;

    'Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir "çıkacak mı çıkmayacak mı" böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.

    Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.

    Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.'

    Etiketler: bedelli askerlik kalıcı , son dakika , haberler

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