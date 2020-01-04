Yeni aÅŸk heyecanÄ±

Ã‡ift, paparazzilerin de takibindeydi. Jeffries ve Diplo, Ã¶nceki gÃ¼n kumsalda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Birlikte denize giren Ã§ift, sÄ±k sÄ±k da romantik anlar yaÅŸadÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle birbirlerine sarÄ±lmaya doyamadÄ±lar.



BACKGRID USAÂ GerÃ§ek adÄ± Thomas Wesley Pentz olan DJ Diplo, son dÃ¶nemde alanÄ±nÄ±n en gÃ¶zde isimlerinden biri. 41 yaÅŸÄ±ndaki Diplo'nun eski evliliÄŸinden iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.



BACKGRID USAÂ Diplo ile aÅŸk yaÅŸayan 27 yaÅŸÄ±ndaki Jeffries de DJ olarak adÄ±nÄ± duyurdu. Fakat asÄ±l Ã¼nÃ¼nÃ¼ model olarak kazandÄ±. Jeffries, aynÄ± zamanda bir model ve Youtube Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak da tanÄ±nÄ±yor.



BACKGRID USAÂ Chantel Jeffries sosyal medyanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan sonra Ã¶zellikle de Instagram'da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yaptÄ±. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±yla konuÅŸulan Jeffries, 4.5 milyon takipÃ§iyle bu alanÄ±n en Ã§ok takip edilen isimlerinden biri olarak biliniyor.



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