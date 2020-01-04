Yeni aÅŸk heyecanÄ±

Ä°ki Ã¼nlÃ¼, yeni baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± Meksika plajlarÄ±na da yansÄ±ttÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin yeni yÄ±l tatilinden objektiflere bu kareler yansÄ±dÄ±.
BACKGRID USA
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Model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Chantel Jeffries, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce DJ Diplo ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ift, yeni yÄ±lÄ± da Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Meksika tatilinde karÅŸÄ±ladÄ±. Jeffries ve Diplo, tatil iÃ§in de Ã¼nlÃ¼lerin gÃ¶zde duraklarÄ±ndan biri olan Tulum'u seÃ§ti.
BACKGRID USAÂ
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Ã‡ift, paparazzilerin de takibindeydi. Jeffries ve Diplo, Ã¶nceki gÃ¼n kumsalda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Birlikte denize giren Ã§ift, sÄ±k sÄ±k da romantik anlar yaÅŸadÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle birbirlerine sarÄ±lmaya doyamadÄ±lar.
BACKGRID USAÂ GerÃ§ek adÄ± Thomas Wesley Pentz olan DJ Diplo, son dÃ¶nemde alanÄ±nÄ±n en gÃ¶zde isimlerinden biri. 41 yaÅŸÄ±ndaki Diplo'nun eski evliliÄŸinden iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.
BACKGRID USAÂ Diplo ile aÅŸk yaÅŸayan 27 yaÅŸÄ±ndaki Jeffries de DJ olarak adÄ±nÄ± duyurdu. Fakat asÄ±l Ã¼nÃ¼nÃ¼ model olarak kazandÄ±. Jeffries, aynÄ± zamanda bir model ve Youtube Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak da tanÄ±nÄ±yor.
BACKGRID USAÂ Chantel Jeffries sosyal medyanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan sonra Ã¶zellikle de Instagram'da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yaptÄ±. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±yla konuÅŸulan Jeffries, 4.5 milyon takipÃ§iyle bu alanÄ±n en Ã§ok takip edilen isimlerinden biri olarak biliniyor.
BACKGRID USA
3
Ã‡ift, paparazzilerin de takibindeydi. Jeffries ve Diplo, Ã¶nceki gÃ¼n kumsalda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Birlikte denize giren Ã§ift, sÄ±k sÄ±k da romantik anlar yaÅŸadÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle birbirlerine sarÄ±lmaya doyamadÄ±lar.
BACKGRID USA
4
GerÃ§ek adÄ± Thomas Wesley Pentz olan DJ Diplo, son dÃ¶nemde alanÄ±nÄ±n en gÃ¶zde isimlerinden biri. 41 yaÅŸÄ±ndaki Diplo'nun eski evliliÄŸinden iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.
BACKGRID USA
5
Diplo ile aÅŸk yaÅŸayan 27 yaÅŸÄ±ndaki Jeffries de DJ olarak adÄ±nÄ± duyurdu. Fakat asÄ±l Ã¼nÃ¼nÃ¼ model olarak kazandÄ±. Jeffries, aynÄ± zamanda bir model ve Youtube Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak da tanÄ±nÄ±yor.
BACKGRID USAÂ
6
Chantel Jeffries sosyal medyanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan sonra Ã¶zellikle de Instagram'da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yaptÄ±.
BACKGRID USA
7
PaylaÅŸÄ±mlarÄ±yla konuÅŸulan Jeffries, 4.5 milyon takipÃ§iyle bu alanÄ±n en Ã§ok takip edilen isimlerinden biri olarak biliniyor.