Yeni asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 2020 zammı bugün saat kaçta belli olacak?
Yeni asgari ücret belli oluyor... Yeni yılda (2020) maaşlarına yansıtılacak zam oranını merak eden 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin beklediği gün geldi çattı. 2019’un son günlerinin en çok merak edilen konusu olan asgari ücret 2020 zammı bugün belli olacak. Asgari ücret 2020 zammı bugün saat kaçta belli olacak?
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Doğrudan 7 milyona yakın asgari ücretliyi ve binlerce işvereni ilgilendiren asgari ücret 2020 zam görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bugün gerçekleştirecek. Günlerdir merakla sorulan 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yanıt bulacak. Peki, yeni asgari ücret saat kaçta açıklanacak?
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Asgari ücret son toplantısı olan 4. toplantı için tarih ve saat açıklaması 25 Aralık'ta geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.
Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.
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YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN VERİLEN TEKLİFLER
Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.
Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.
TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.
Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.
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MEVCUT ASGARİ ÜCRET TUTARI
Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.