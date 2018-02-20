Yemek pişirirken en sık yapılan hatalar

Yemek yapmak zevkli olduğu kadar dikkat isteyen bir iş. Yemek yaparken bazı hatalar yemeklerinizin lezzetinde bazı değişiklikler meydana getirebilir. Bunun önüne geçmek için mutfakta doğru bildiğiniz yanlışları ve dikkat edilmesi gereken noktaları derledik…
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