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Yemek kıyafeti

Genç şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte çıktığı akşam yemeği için bu ilginç kıyafeti seçti.

Hürriyet Haber
02.03.2019 - 13:06 | Son Güncelleme:
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Yemek kıyafetiNext

Müzik dünyasının yeni yüzlerinden Charlotte Lawrence önceki akşam Batı Hollywoo'da görüntülendi. 18 yaşındaki şarkıcı akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Charlotte Lawrence'ın son dönemde ünlüler arasında gözde olan şeffaf büstiyer modasına uyduğu görüldü.   

BACKGRID USA

Etiketler: charlotte lawrence , hollywood , şeffaf

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