Yemek kıyafeti

Müzik dünyasının yeni yüzlerinden Charlotte Lawrence önceki akşam Batı Hollywoo'da görüntülendi. 18 yaşındaki şarkıcı akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Charlotte Lawrence'ın son dönemde ünlüler arasında gözde olan şeffaf büstiyer modasına uyduğu görüldü.
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