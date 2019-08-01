Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Eurostat yaptığı araştırmada çalışanlar dahil mesai saatlerini de değerlendirerek ülkelerdeki bireylerin yemeğe ayırdığı toplam süreden bahsetti. Süreler günlük olarak değerlendirildi. Türkiye'nin de yer aldığı o liste...
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