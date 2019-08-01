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Haberler >Ekonomi>Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri süreleriyle sıraladı. Türkiye de listede yer alıyor...

Hürriyet Haber
01.08.2019 - 11:48 | Son Güncelleme:
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Yemeğe en çok vakit ayıran ülkeler belli oldu Türkiye bakın kaçıncı sıradaNext

Eurostat yaptığı araştırmada çalışanlar dahil mesai saatlerini de değerlendirerek ülkelerdeki bireylerin yemeğe ayırdığı toplam süreden bahsetti. Süreler günlük olarak değerlendirildi. Türkiye'nin de yer aldığı o liste...

Etiketler: yemek , mesai , turizm , haberler

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