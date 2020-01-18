"YakÄ±n Ã§evresindeki hiÃ§ kimse onu en son ne zaman doÄŸru dÃ¼rÃ¼st yemek yerken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlamÄ±yor..." Bu sÃ¶zler Angelina Jolie'nin son zamanlardaki yaÅŸam tarzÄ± ile ilgili iddialarÄ± ortaya atanlara ait. Zaten Ã§ok uzun sÃ¼redir aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¼ndeme gelen 44 yaÅŸÄ±ndaki Jolie'nin son dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklar nedeniyle iÄŸne ipliÄŸe dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ve yemeden iÃ§meden kesildiÄŸi belirtildi.
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Radar adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Jolie, Brad Pitt ile boÅŸanma sÃ¼recinin ve Ã¶zellikle de onunla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in giriÅŸtiÄŸi mÃ¼cadelenin etkilerinden kurtulmuÅŸ deÄŸil. Bunun sonucunda da 45 kilo kaldÄ±. Bu arada Ã¼nlÃ¼ oyuncunun boyunun 1.69 cm olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.Â
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YakÄ±n Ã§evresinin iddia ettiÄŸine gÃ¶re Jolie, gÃ¼n boyu yemek yemiyor. Sadece meyve yeyip tonlarca kahve iÃ§iyor. Ä°ÅŸin kÃ¶tÃ¼sÃ¼ de bunun saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ä°ddialara gÃ¶re bunun en Ã¶nemli nedeni de aslÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla birlikte sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ±nÄ± istediÄŸi gibi bir dÃ¼zene oturtamamÄ±ÅŸ olmasÄ±.
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Angelina Jolie, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir dergiye verdiÄŸi sÃ¶yleÅŸide aslÄ±nda altÄ± Ã§ocuÄŸuyla birlikte gÃ¶Ã§ebe bir hayat yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. En bÃ¼yÃ¼k hayalinin de hayatÄ±nÄ± ABD dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¼lkede kurmak istediÄŸini belirtmiÅŸti. Fakat bu noktada eski eÅŸi Brad Pitt devreye girerek, Ã§iftin altÄ± Ã§ocuÄŸunu uzun sÃ¼relerle yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rmesini engellemiÅŸti.Â
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Pitt ve Jolie evliyken film Ã§ekimi iÃ§in sÄ±k sÄ±k baÅŸka Ã¼lkelere gidiyorlar, bu sÄ±rada Ã§ocuklarÄ±nÄ± da yanlarÄ±nda gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlardÄ±. Gittikleri yerlerde ev kiralayan Ã§ift uzun sÃ¼re orada Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kalÄ±yordu. Fakat Brad Pitt'in giriÅŸimiyle Jolie'nin Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yurt dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±sÄ±tlandÄ±. Angelina Jolie, bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n 18 yaÅŸÄ±na gelmesini beklediÄŸini sÃ¶yledi.Â
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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuÄŸu bulunuyor. En bÃ¼yÃ¼kleri, Jolie'nin Pitt ile tanÄ±ÅŸmadan evlat edindiÄŸi, evlilikten sonra da Pitt'in kendi soyadÄ±nÄ± da verdiÄŸi Maddox. 18 yaÅŸÄ±na gelen Maddox Jolie Pitt, evden ilk ayrÄ±lan oldu. Åžu sÄ±ralar GÃ¼ney Kore'de yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rÃ¼yor.
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Ã‡iftin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh 13, ikizler Knox ve Vivienne ise 11 yaÅŸÄ±nda. Ã‡iftin diÄŸer iki evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu ise 15 yaÅŸÄ±ndaki Pax ile 14 yaÅŸÄ±ndaki Zahara.Â
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Bir zamanlarÄ±n gÃ¶zde Ã§ifti Brangelina daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra zor gÃ¼nler yaÅŸayan Angelina Jolie, yavaÅŸ yavaÅŸ eski hayatÄ±na dÃ¶nÃ¼yor.
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Son olarak Malefiz: KÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼n GÃ¼cÃ¼ ile gÃ¼ndemde olan daha sonra da The Eternals filminin Ã§ekimleri iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en 44 yaÅŸÄ±ndaki Jolie, Harper's Bazaar dergisinin aralÄ±k sayÄ±sÄ± iÃ§in cesur pozlar vermiÅŸti.
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AltÄ± Ã§ocuk annesi gÃ¼zel oyuncu, Solve Sundsbo'nun objektifinin karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Derginin sorularÄ±nÄ± da cevaplayan Jolie, bedeninde hem gÃ¶rÃ¼nen hem de gÃ¶rÃ¼nmeyen yara izleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
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Jolie, aslÄ±nda artÄ±k ABD'de deÄŸil de deniz aÅŸÄ±rÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸamak istediÄŸini belirtti. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±z "Ancak Brad Pitt, Ã§ocuklar 18 yaÅŸÄ±na gelene kadar onlarla birlikte uzak bir Ã¼lkede yaÅŸamama izin vermiyor" diye konuÅŸtu.