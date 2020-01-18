Radar adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Jolie, Brad Pitt ile boÅŸanma sÃ¼recinin ve Ã¶zellikle de onunla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in giriÅŸtiÄŸi mÃ¼cadelenin etkilerinden kurtulmuÅŸ deÄŸil. Bunun sonucunda da 45 kilo kaldÄ±. Bu arada Ã¼nlÃ¼ oyuncunun boyunun 1.69 cm olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.Â