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Yeditepe İstanbul seti

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
26.09.2019 - 13:48 | Son Güncelleme:
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Yeditepe İstanbul setiNext

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları...

Etiketler: ünlüler

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