YDS kaç saat sürüyor? YDS sınavdan çıkma süresi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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YDS saat kaçta bitecek sorusu, sınava girecek olan yakınlarını bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. YDS sınavdan çıkma süresini hesaplayarak plan yapacak olan vatandaşlar buna göre harekete geçecek. Peki, YDS saat kaçta bitecek? İşte, YDS sınav süresi ve saat kaçta bitecek sorusunun ÖSYM'den alınan bilgilerle cevabı
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YDS saat kaçta bitecek sorusu sabah saatlerinde pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. İngilizce bilgilerini tasdiklemek isteyen birçok kişinin dahil olduğu YDS, sınavdan çıkma süresi ve kaç saat sürdüğü ile merak ediliyor. Peki, YDS kaç dakika sürüyor? İşte, YDS sınavı kaç dakika sürecek sorusunun cevabı ve bazı bilgiler
YDS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
YDS, 1 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek. Adaylar, sınavın son dakikalarına kadar kalmak isterlerse 13.15'te sınav salonlarından çıkabilecek.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.
İşte, adayların dikkat etmesi gereken sınav kuralları hakkında detaylar...
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Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 135 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.
Belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.
3
Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak.
Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
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Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecek. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilecek.