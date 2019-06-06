Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Yazlık evlerde yatırımın geri dönüşü 53 yıla kadar sürüyor

Yazlık evlerde yatırımın geri dönüşü 53 yıla kadar sürüyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yazlıklara olan ilgi artmaya başladı. Sezonlarda yazlıklar 1000-2000 lira arasında kiralanabiliyor.

Hürriyet Haber
06.06.2019 - 11:02 | Son Güncelleme:
1 / 11
Yazlık evlerde yatırımın geri dönüşü 53 yıla kadar sürüyorNext

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık konutlara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak kıyı illerinin rağbet gördüğü yazlık piyasasında vatandaş her dönem Muğla'nın popüler ilçesi Bodrum'u tercih ediyor.

Etiketler: yazlık , kira , satın alma , haberler

En Yeni Foto Haberler

Yazlık evlerde yatırımın geri dönüşü 53 yıla kadar sürüyor

Yazlık evlerde yatırımın geri dönüşü 53 yıla kadar sürüyor

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı

Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı

Herkes birine benzetti

Herkes birine benzetti

Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine yeni üye…

Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesine yeni üye…

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü! Burada yaşayanların tek isteği...

Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü! Burada yaşayanların tek isteği...

'Bütün kaslarım erimişti... Evimin kapısını açamıyordum!'

'Bütün kaslarım erimişti... Evimin kapısını açamıyordum!'

Ege'nin el değmemiş koylarıyla ünlü adası! Sessiz sakin deniz tatili için en doğru adres...

Ege'nin el değmemiş koylarıyla ünlü adası! Sessiz sakin deniz tatili için en doğru adres...

Ölümden dönen genci başında kask kurtardı

Ölümden dönen genci başında kask kurtardı

Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.