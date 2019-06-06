Yazlık evlerde yatırımın geri dönüşü 53 yıla kadar sürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık konutlara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak kıyı illerinin rağbet gördüğü yazlık piyasasında vatandaş her dönem Muğla'nın popüler ilçesi Bodrum'u tercih ediyor.
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