Yazın ölüyor kışın yeniden doğuyor

SİVAS’ta yetişen dünyaca ünlü Kangal köpekleri, kışla birlikte kentte yağan karın keyfini çıkarıyor. Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız, "Kangal köpeklerinin doğası, kışa ve soğuğa daha uygun. Anadolu’nun kar leoparları bunlar. Bütün özellikleri kışın daha iyi ortaya çıkıyor" dedi.
Sivas’ta kar yağışının etkili olması en çok kangal köpeklerini sevindirdi. Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nde yetiştirilen kangallar, kar yağışının keyfini çıkardı.
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