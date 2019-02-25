Yazık oldu bu güzelliğe

91'inci Oscar Ödülleri'nin sahnedeki heyecanı bir yana kırmızı halısı da renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle de kadın yıldızlar bu gece için aylar öncesinden hazırlanan kıyafetlerini giydiler: Ama bazıları için gece pek de bekledikleri gibi gitmedi. Onca özenle seçip giydikleri kıyafetler "kırmızı halının en kötüleri" listelerine girdi. İşte Oscar gecesinin kıyafetleriyle %"sınıfta kalan" ünlüleri.
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