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Yazık oldu bu güzelliğe

Güzel oyuncu tuhaf kıyafetiyle Oscar'ın en kötü giyinen konukları listesinde yer aldı.

AFP, REUTERS, AP, GETTY IMAGES

Hürriyet Haber
25.02.2019 - 08:18 | Son Güncelleme:
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Yazık oldu bu güzelliğeNext

91'inci Oscar Ödülleri'nin sahnedeki heyecanı bir yana kırmızı halısı da renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle de kadın yıldızlar bu gece için aylar öncesinden hazırlanan kıyafetlerini giydiler: Ama bazıları için gece pek de bekledikleri gibi gitmedi. Onca özenle seçip giydikleri kıyafetler "kırmızı halının en kötüleri" listelerine girdi. İşte Oscar gecesinin kıyafetleriyle %"sınıfta kalan" ünlüleri.

AFP, REUTERS, AP, GETTY IMAGES

Etiketler: akademi ödülleri , 91. oscar ödülleri

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