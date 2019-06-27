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Kan donduran ifadeler... Yazık değil mi bu çocuklara?

Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

Hürriyet Haber
27.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Kan donduran ifadeler... Yazık değil mi bu çocuklaraNext

EMRE Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

Etiketler: emre aşık kimdir , Yağmur Sarnıç

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