Kan donduran ifadeler... Yazık değil mi bu çocuklara?
Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.
EMRE Aşık, boşanmak üzere olduğu 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.
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