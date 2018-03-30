Yaz erken geldi! Doyasıya eğlendiler

Alanya'da 2 gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
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