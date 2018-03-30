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    Yaz erken geldi! Doyasıya eğlendiler

    Antalya’nın Alanya ilçesinde, yağmurun etkisini kaybetmesiyle güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahilleri doldurdu.

    ANTALYA (İHA)
    30.03.2018 - 17:38 | Son Güncelleme:
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    Yaz erken geldi Doyasıya eğlendilerNext

    Alanya'da 2 gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

    Etiketler: deniz keyfi , gündem

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