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Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Yatırım altınında son durum ne?

Dün ons altın fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 220,1 liradan tamamlamıştı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 primle 220,4 liradan alıcı buluyordu. Öğle saatleriyle birlikte altın fiyatları da değişti. Peki, yatırım altınında son durum ne? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Hürriyet Haber
05.02.2019 - 15:42 | Son Güncelleme:
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Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu Yatırım altınında son durum neNext

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altının ne kadardan işlem gördüğünün yanı sıra çeyrek altının piyasalarda ne kadardan alıcı bulduğu ve Cumhuriyet altının satış fiyatı da şu saatler itibariyle sorgulanıyor. İşte, 16:05 itibariyle anlık altın fiyatları...

Etiketler: çeyrek altın ne kadar? , haberler

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