Yatına kızının adını verdi

Hollywood ünlülerinin bazılarını kendilerine ait metrelerce uzunlukta yatları olduğunu biliyorsunuz. Peki bazı yerli ünlülerin de Akdeniz ve Ege'nin mavi sularında kendilerine ait yatları ya da tekneleriyle yaz mevsimini geçirdiğini biliyor musunuz.
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