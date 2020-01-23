Yatarak giyindi

Bir süre birbirlerine sarılan Cyrus ve Simpson daha sonra kumsalda yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.



Miley Cyrus, en uzun ve en medyatik birlikteliğini The Last Song adlı filmdeki rol arkadaşı Liam Hemsworth ile yaşadı. Çiftin, film setinde başlayan aşkları inişli- çıkışlı bir şekilde devam etti.