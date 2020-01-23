Özel hayatıyla gündemden düşmeyen genç yıldız, kumların üzerinde yatarak giyindi.
BACKGRID USA
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Liam Hemsworth ile inişli çıkışlı birlikteliği, ani evliliği ve en az onun kadar hızlı boşanmasıyla gündemden düşmeyen Miley Cyrus son dönemde Cody Simpson ile aşk yaşıyor. İki sevgili önceki günü Malibu'da kumsalda geçirdi. Günün sonunda kot pantolununu ilginç bir şekilde giyen Cyrus objektiflere böyle yansıdı.
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Siyah bikinisiyle denize girip güneşlenen Miley Cyrus, daha sonra oturduğu yerde üstüne sweatshirt'ü giydi. Ardından da kumların üzerinde kot pantolonunu giymeye başladı. İlk hamleden sonra da yere yatarak pantolununu giydi... Cyrus tamamen giyindikten sonra ayağa kalktı.
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Bir süre birbirlerine sarılan Cyrus ve Simpson daha sonra kumsalda yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.
Miley Cyrus, en uzun ve en medyatik birlikteliğini The Last Song adlı filmdeki rol arkadaşı Liam Hemsworth ile yaşadı. Çiftin, film setinde başlayan aşkları inişli- çıkışlı bir şekilde devam etti.
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Bir süre ayrılan çift, daha sonra tekrar bir araya geldi. Çift, 2018'de hayranlarını şaşırtarak uzun süre birlikte yaşadıkları evde evlendi. Fakat tam mutluluğu buldukları düşünülürken evlendikleri gibi ani şekilde boşandılar
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. Miley Cyrus daha sonra müzisyen Cody Simpson ile birlikte olmaya başladı. Simpson, bir dönem model Gigi Hadid'in sevgilisi olarak tanınıyordu.
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27 yaşındaki Miley Cyrus, ünlü müzisyen Billy Ray Cyrus'ın kızı. Gerçek adı. Destiny Hope Cyrus olan yıldız küçük yaşta rol aldığı Hannah Montana adlı diziyle tanınmıştı.