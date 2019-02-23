Yatak odalarını herkes gördü

Gösteri dünyasına geçen hafta yine bir "yatak odası kasedi" iddiasıyla çalkalandı. İddialara göre artık yollarını ayıran ünlü bir çiftin yatak odasında çekilen özel görüntülerinin yer aldığı video internete sızmıştı.
Uzun süredir böylesi bir skandala tanık olmayan gösteri dünyasının geçmişi böyle olaylarla dolu aslında. Yatak odası görüntüleri ortaya çıkmasın diye dava açanından satışa çıkan görüntülerinden para kazanana kadar her tür deneyim yaşandı gösteri dünyasının bazı ünlüleri tarafından. Gelin bir zamanlar gündemin ilk sıralarında yer alan bu ünlüleri ve olayları bir kez daha hatırlayalım.
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