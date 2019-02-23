Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Yatak odalarını herkes gördü

Yatak odalarını herkes gördü

Gösteri dünyasına geçen hafta yine bir "yatak odası kasedi" iddiasıyla çalkalandı. İddialara göre artık yollarını ayıran ünlü bir çiftin yatak odasında çekilen özel görüntülerinin yer aldığı video internete sızmıştı.

Hürriyet Haber
23.02.2019 - 14:33 | Son Güncelleme:
1 / 13
Yatak odalarını herkes gördüNext

Uzun süredir böylesi bir skandala tanık olmayan gösteri dünyasının geçmişi böyle olaylarla dolu aslında. Yatak odası görüntüleri ortaya çıkmasın diye dava açanından satışa çıkan görüntülerinden para kazanana kadar her tür deneyim yaşandı gösteri dünyasının bazı ünlüleri tarafından. Gelin bir zamanlar gündemin ilk sıralarında yer alan bu ünlüleri ve olayları bir kez daha hatırlayalım.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: ünlü çiftlerin skandalları , yatak odası kasedi internete sızan ünlüler , ünlülerin yatak odası skandalları

En Yeni Kelebek Galeriler

Yatak odalarını herkes gördü

Yatak odalarını herkes gördü

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in gözyaşları

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in gözyaşları

Şimdi de para gerilimi çıktı: Kate harcarsa iyi Meghan yapınca mı sorun?

Şimdi de para gerilimi çıktı: Kate harcarsa iyi Meghan yapınca mı sorun?

‘Sen bu kızın kıymetini bilmezsin’

‘Sen bu kızın kıymetini bilmezsin’

'Ailem bu sahneye hiç takılmadı'

'Ailem bu sahneye hiç takılmadı'

'Tanıdığım en güçlü kadınsın...'

'Tanıdığım en güçlü kadınsın...'

THY güzeli saçlarını kazıttı

THY güzeli saçlarını kazıttı

Alişan ve Demet arasında yeni gelişme!

Alişan ve Demet arasında yeni gelişme!

Aslında cildimin hali böyle!

Aslında cildimin hali böyle!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.