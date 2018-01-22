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Yatağa girmeden önce yapmamanız gereken 6 şey

Uyku sağlığımız için en önemli faktörlerden biridir. Eğer yeterli ve sağlıklı bir şekilde uyumazsak kilo alabiliriz, konsantrasyonumuz bozulabilir, stresimiz ve kalp hastalığı riskimiz artabilir, bağışıklık sistemimiz zayıflayabilir. Bu yüzden her gün sağlıklı bir şekilde uyumamız gerekir. Fakat biz sağlıklı bir şekilde uyuduğumuzu düşünürken, birçok etken uykumuzu negatif yönde etkiler. İşte sağlıklı uyku uyumanız için yatağa girmeden önce yapmamanız gerekenler…

Kaynak: Doğan Burda
22.01.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:
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Alkol kullanmayınNext

Alkol kullanmayın

Bir uykuyu kalitesizleştiren etkenlerin başında alkol gelir. Alkollü bir şekilde uyumak beyne zarar verir ve uyku kalitesini düşürür. Alkollü bir şekilde uyumak sürekli olarak uyanmanıza neden olur. Ayrıca yapılan araştırmalar alkollü bünyelerin derin uykuya tam anlamıyla geçemediği yönündedir.

Etiketler: uyku bozukluğu , uyku kalitesi

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