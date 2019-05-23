Yassıada'da çalışmalar hızla devam ediyor

Yassıada’nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Mayıs’ta Yassıada’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor.
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