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Haberler >Ekonomi>Yassıada'da çalışmalar hızla devam ediyor

Yassıada'da çalışmalar hızla devam ediyor

"Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs'ta ziyaret edecek.

DHA
23.05.2019 - 10:41 | Son Güncelleme:
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Yassıadada çalışmalar hızla devam ediyorNext

Yassıada’nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Mayıs’ta Yassıada’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor.

Etiketler: haberler

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