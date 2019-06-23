Yasmin Erbil'den çok konuşulacak açıklamalar: 'Daha bir yaşında değilmişim, nasıl kıydınız bana?'

Şu sıralar bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Yasmin Erbil, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuştu. Anne-babasıyla ilişkisinden, özel hayatını birçok konuda açıklama yapan Erbil, merak edilenlerini anlattı.
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