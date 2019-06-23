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Yasmin Erbil'den çok konuşulacak açıklamalar: 'Daha bir yaşında değilmişim, nasıl kıydınız bana?'

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil'den samimi açıklamalar...

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
23.06.2019 - 14:24 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbilden çok konuşulacak açıklamalar: Daha bir yaşında değilmişim, nasıl kıydınız banaNext

Şu sıralar bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Yasmin Erbil, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuştu. Anne-babasıyla ilişkisinden, özel hayatını birçok konuda açıklama yapan Erbil, merak edilenlerini anlattı.

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Yasmin Erbil'den çok konuşulacak açıklamalar: 'Daha bir yaşında değilmişim, nasıl kıydınız bana?'

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