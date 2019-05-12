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Yasmin Erbil: Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla dikkat çeken küçük kızı Yasmin Erbil sunucu oldu.

Cengiz SEMERCİOĞLU
12.05.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil: Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlarNext

Erbil artık tv100’de her hafta sonu yayınlanacak “Yasmin Erbil’le Magazin Hattı” programını sunacak.Magazin programlarına konu olurken şimdi magazin haberlerini sunacak olan Yasmin’le bu vesileyle bir araya geldim, babasıyla ilişkisinden özel hayatına kadar tüm merak edilenleri sordum.

Etiketler: nergis kumbasar

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Yasmin Erbil: Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar

Yasmin Erbil: Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar

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