Yasmin Erbil: Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar

Erbil artık tv100’de her hafta sonu yayınlanacak “Yasmin Erbil’le Magazin Hattı” programını sunacak.Magazin programlarına konu olurken şimdi magazin haberlerini sunacak olan Yasmin’le bu vesileyle bir araya geldim, babasıyla ilişkisinden özel hayatına kadar tüm merak edilenleri sordum.
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